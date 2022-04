VZP získala z milostivého léta od dlužníků 203 milionů

Milostivé léto trvalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Pokud lidé s exekucí na dluh u veřejných institucí splatili původní dlužnou částku a poplatek 908 korun exekutorovi, penále, úroky a další platby se jim odpustily a exekuční řízení se zastavilo.

"Počet vydaných usnesení o osvobození od dluhu je 14.241. Je to o 2000 víc než minulý měsíc," uvedl předseda správní rady.

Od poloviny března do poloviny dubna stihla pojišťovna uzavřít 1400 případů. Kolik jich ještě zbývá, správní rada dnes neupřesnila. K 11. březnu splacené původní dluhy dosáhly 174,8 milionu korun, za měsíc se do půlky dubna suma zvedla na 202,5 milionu. Odpuštěná částka před měsícem činila 325,8 milionu, k 15. dubnu se dostala po vyřízení dalších kauz na 478,7 milionu.

VZP má po republice šest regionálních poboček. Nejvíc usnesení o zastavení vymáhání padlo v pobočce pro Prahu, kam spadá i Středočeský kraj. Rozhodnutí byly téměř 4000. Následovala regionální pobočka v Ústí nad Labem, kde počet překročil 3000, ke 3000 se blížil v regionální pobočce v Plzni. V oblastní filiálce Ostrava je to zatím přes 2000 zastavených případů, v Brně téměř 1500 a v Hradci téměř 1000.

Exekutorská komora na konci března oznámila, že se v tříměsíční oddlužovací akci zbavilo exekucí celkem 15.000 lidí a zastavilo se 42.000 exekučních případů. Poukazovala na to, že instituce a jejich rozpočty přišly po odpuštění penále, úroků a poplatků o 1,55 miliardy korun. Podle komory ochota dlužníků řešit situaci byla nízká a pořádání další akce by bylo diskutabilní. Poslanci, kteří milostivé léto prosadili, komoru ostře kritizovali. Podle nich zveřejnila schválně neúplné údaje. Zákonodárci i experti na dluhovou problematiku z organizací na pomoc lidem v tísni naopak akci hodnotili jako úspěšnou.

Podle návrhu by se milostivé léto od začátku září do konce listopadu mohlo zopakovat. Týkat by se mělo jen exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem před prvním milostivým létem. Exekutoři by museli na žádost dlužníků o informace o výši jistiny odpovědět do 15 dnů. O kolik dnů by odpověď dorazila později, o tolik dnů by se oddlužovací akce člověku prodloužila. Odměna pro exekutory by se měla zvýšit z minulých 908 korun na dvojnásobek. Činit by měla asi 1815 korun, tedy 1500 korun a DPH.

Od ledna je možné v Česku zastavovat také takzvané bagatelní exekuce, kde samotný dluh bez penále a úroků nepřesahuje 1500 korun a za poslední tři roky se nic nevymohlo. Věřitel získá 30 procent z uzavřené pohledávky, a to ve slevě na dani.