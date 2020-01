"Pokud by se zjistilo, že holding pana premiéra v jednotlivých zemích dodává bankám nesprávné či rozporuplné informace či doklady ohledně toho, kdo je skutečným majitelem holdingu, nebo že banky tyto informace dodané holdingem neprověřují, a jsou-li nesprávné, nepožadují nápravu, měly by národní dozorové orgány vzhledem k těmto bankám okamžitě zahájit konkrétní kroky podle předpisů proti praní peněz," míní Lukáš Wagenknecht.

"Pokud by bylo zjištěno porušování pravidel proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vztahu k manipulaci informací o skutečných majitelích, měly by banky a příslušné dozorové orgány v jednotlivých zemích okamžitě začít jednat," řekl senátor pro server neovlivni.cz. Podle Wagenknechta by banky v takovém případě měly úvěry Agrofertu zmrazit.

Wagenknecht také upozornil, že ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru je jako ovládající osoba Agrofertu a konečný uživatel výhod uveden Babiš. V Česku holding i premiér tvrdí, že Babiš nemá na fungování společnosti vliv.

Wagenknecht opakovaně vystupuje proti Babišovi, kvůli holdingu Agrofert tvrdí, že je premiér ve střetu zájmů. V minulosti podal za Piráty žalobu k Soudnímu dvoru EU, ve které navrhuje, aby soud konstatoval nečinnost Evropské rady v otázce Babišova údajného střetu zájmů. V listopadu společně s pirátskými analytiky podal trestní oznámení kvůli tomu, že české úřady dál vyplácejí dotace holdingu Agrofert i přes podezření, že je Babiš ve střetu zájmů. Věc nyní prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Senátor měl v minulosti s Babišem spory, ještě když působil jako jeho náměstek na ministerstvu financí. Babiš Wagenknechta dlouhodobě kritizuje, několikrát ho označil za udavače.