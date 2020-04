Začal příjem žádostí o úvěry v prvním kole COVID II, vyčleněno je 1,5 miliardy korun

Program je financován ze strukturálních fondů EU, v prvním kole proto nemohou žádat pražské firmy, půjčky by jim ale měly být poskytnuty v některém z dalších kol Úvěr je nutné začít vyřizovat u některé z komerčních bank zapojených do programu. Spolupracovat by měla většina bank běžně poskytujících podnikatelské půjčky. Po naplnění kapacity prvního kola úvěrů, bude do deseti pracovních dnů vyhlášeno kolo další.

Úvěry mohou využít živnostníci nebo malé a střední firmy zasažené v souvislosti s koronavirem nebo vládními nařízeními. Mohou z nich zaplatit provozní náklady, tedy mzdy, nájmy, energie, dodavatelsko-odběratelských faktury nebo ho použít na nákup surovin. Naopak z něj nemohou hradit investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů. Za úvěry bude u komerčních bank až do 80 procent jistiny ručit ČMZRB. Maximální délka záruky bude tři roky.

Kompletní žádosti přijímá ČMZRB, a to výhradně na oficiálním formuláři. Veškeré informace k programu, včetně návodu na podání žádosti a seznamu spolupracujících komerčních bank podnikatelé najdou na webu ČMZRB.

Díky zapojení komerčních bank by se peníze k žadatelům měly dostat rychleji než v první vlně programu, který vyřizovala jen ČMZRB. Za necelých pět dní přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. Do týdne od pozastavení přijímání žádostí schválila první úvěry, podnikatelům vyplatila přes 100 milionů korun.

Pražské firmy nejsou zcela vyčleněny z pokračování programu COVID. První kolo se jich netýká, musejí počkat na další výzvy. "Je třeba rozlišovat, z jakých zdrojů se to financuje a ty zdroje, které jdou z Evropské unie, protože jsme je převedly do COVIDU II, tak ty nemůžeme použít na ty pražské, ale pochopitelně tam dáváme další zdroje, které budou na ty pražské," vysvětlil ve středu po jednání vlády vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).