Zájem Čechů o zimní sporty roste, na popularitě nabírá splitboarding

Předchůdce dnešního snowboardu vynalezl před 55 lety na Vánoce ve Spojených státech Sherman Poppen.

Delší dobu lze podle expertky pozorovat, že generace, která se snowboardingem začala v jeho největším rozmachu v ČR v 90. letech, dorostla do role rodičů. Mezi dětmi zhruba od deseti do 13 let v posledních pěti letech stouply prodeje o 20 až 25 procent. Toto vybavení se podle Hikové navzdory pandemii dobře prodává i letos.

V kategorii dospělých kvůli nejisté zimní sezoně klesly zhruba o pětinu prodeje snowboardů a vázání, u bot je pokles asi 15 procent. Dospělí si přitom snowboardy a vázání za novější mění přibližně jednou za tři roky, boty jednou za pět. Snowboardové bundy vyznavačům tohoto sportu vydrží dva tři roky. Jednou za dva roky je mění ženy. Více sledují trendy, uvedla Hiková, jejíž společnost White Spirit v Česku zastupuje značku Burton Snowboards.

Na oblibě nyní nabírá splitboarding, který má značný potenciál i do dalších let, míní Hiková. Důvodem jsou podle ní plnější lyžařská střediska, díky splitboardu je možné se dostat do volného terénu.

zdroj: YouTube

U běžných obchodníků prodeje snowboardů zaostávají na lyžemi. Například ve Sportisimu tvoří snowboardové vybavení pět procent prodejů oproti lyžařskému. "Nutno ale dodat, že snowboard je specifický sortiment a také specifická komunita a velká část kupujících si pro toto zboží chodí do speciálek - snow & skate shopů," uvedl za Sportisimo Lubomír Fink. Aktuálně podle něj prodeje vzhledem k současné situaci klesly o 15 až 20 procent.

V případě e-shopu Mall.cz se podle mluvčí Pavly Hobíkové snowboardy ve srovnání s lyžemi podílejí na prodejích 30 procenty. Na začátku prosince byl podle ní zájem o zimní vybavení meziročně o deset procent vyšší. Poměr lyží a snowboardů byl vyrovnaný. "Vzhledem ke zpřísňujícím se opatřením a nejasné situaci, jestli vůbec a za jakých podmínek se otevřou lyžařská střediska, ale v posledních dvou týdnech vidíme pokles prodejů," dodala.

Tuzemské skiareály mohou za přísných hygienických a bezpečnostních pravidel fungovat do soboty. V neděli začne v ČR platit nejvyšší pátý stupeň pohotovosti protiepidemického systému (PES), který provoz vleků a lanovek v zimních střediscích nedovoluje. Lyžařské areály mohly z rozhodnutí vlády zahájit sezonu teprve 18. prosince.