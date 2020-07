Zájem o investování do hudebních hitů roste, akcie fondu Hipgnosis stouply

Fond Hipgnosis, který nakupuje práva k písním a na honoráře za ně, podle něj od svého vstupu na burzu před dvěma lety poprvé chytil skutečnou růstovou vlnu. Od primárního úpisu akcií v červenci 2018 utratil za práva k písním v přepočtu kolem 25 miliard korun. V majetku tak má třeba i nejhranější skladbu všech dob na Spotify, Sheeranův hit Shape of You.

Expanzivní měnová politika dělá divy. Mezi lidmi citelně roste zájem už i o investování do hitů, resp. honorářů za ně a práva na ně, Eda Sheerana, Lady Gaga či Eurythmics. Akcie písňového fondu Hipgnosis, jenž to umožňuje, dramaticky rostou, za čtyři měsíce o takřka 40 procent. pic.twitter.com/z07imy5G0q — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 14, 2020

Z 25 historicky nejhranějších skladeb na Spotify jich fond vlastní hned osm, jak zdůrazňuje ve své čerstvě vydané výroční zprávě. Honoráře za tyto písně a další finanční plnění plynoucí z vlastnictví práv na ně, tak už neplynou do kapsy příslušných umělců, ale investorů fondu.

Fond Hipgnosis patří k poměrně úzké skupině burzovních vítězů koronavirové krize. V souvislosti s ní musí zpěvačky, zpěváci i hudební skupiny rušit svá veřejná vstoupení, koncerty a turné, a to i na léta dopředu. A protože nemohou vydělávat vystupováním naživo, a zároveň se bojí, že jejich píseň zastará dříve, než lidé zase začnou na koncerty chodit, prodávají raději k práva ke svým písním třeba právě fondu Hipgnosis.

Fond od vstupu na burzu až do konce letošního prvního čtvrtletí investoval do více než 13.000 písní. Jsou mezi nim třeba i osmdesátkové hity Livin’ on a Prayer od Bon Joviho nebo Sweet Dreams (Are Made of This), zřejmě nejznámější píseň dua Eurythmics.

Fondu Hipgnosis roste konkurence. Například gigant Warner Music už ve spolupráci s finanční skupinou Providence Equity Partners spustil podobně zaměřený fond Tempo Music Investments, upozornil Kovanda.