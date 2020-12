Zájem o nákupy v pražských centrech večer zesílil, byly i fronty

Většina obchodníků i zákazníků protiepidemická pravidla dodržovala, nakupující ale často zapomínali na použití dezinfekce při vstupu do obchodů. Někde se tvořily i fronty u pokladen bez předepsané vzdálenosti mezi nakupujícími. Vyplývá to z aktuálního zjištění ČTK.

"Výrazný nárůst zákazníků jsme zaznamenali obzvláště po 16:00. Návštěvníci jsou ale velmi disciplinovaní a ohleduplní, takže ani silný provoz nezpůsobil jakékoliv problémy s dodržováním hygienických a bezpečnostních opatření," řekla ČTK ředitelka nákupního centra Arkády Pankrác Denisa Gálová.

V centru Westfield Chodov čekali zákazníci kolem 18:00 například před prodejnami s oblečením Bershka a Cropp nebo před klenotnictvím Pandora. "Jdu se podívat po zimní bundě. Po internetu oblečení kupuji nerad, a tak využívám první příležitosti," řekl v jednom z obchodů s oblečením zpravodaji ČTK zákazník Martin. Fronta se tvořila také před znovuotevřeným saunovým světem Saunia, kde lidé čekali na svůj vyhrazený časový vstup.

V menším obchodním centru Novo Plaza v Novodvorské ulici v Praze 4 byla před 19:00 fronta jen u prodejny sítě Pepco, která nabízí oblečení a výrobky pro domácnost. Čekalo v ní asi deset lidí. Před prodejnami této sítě čekali zákazníci během dne i na dalších místech po celé Praze.

U vstupů do obchodů všech center visí informace, kolik lidí v nich může najednou nakupovat. Vláda stanovila limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Do menších prodejen se tak zpravidla vejde kolem deseti lidí, do těch větších je to až kolem stovky zákazníků. Řada obchodníků především s oblečením láká na mnohaprocentní slevy.

Všechny obchody se dnes mohly znovu otevřít po zhruba šestitýdenní nucené pauze způsobené vládními restrikcemi proti šíření koronaviru. V prodejnách platí omezení počtu zákazníků na plochu, povinnost nošení roušek, dodržování dvoumetrových rozestupů a u vstupů je žádána dezinfekce rukou. Kromě obchodů mohly dnes fungování obnovit i služby, hotely pro rekreační účely, v omezeném režimu i restaurace. Otevřela se i fitness centra nebo bazény.