Zákaz vývozu respirátorů z ČR ohrozí výrobu, tvrdí firma Moldex

"Nabádáme všechny zúčastněné strany ke konstruktivnímu řešení aktuální situace. Pro další součinnost jsme plně k dispozici," řekl Martin Trojan z Moldexu. Podnik nabídl České republice pravidelnou dodávku respirátorů v počtu 10.000 kusů týdně za ceny pro letošní rok před vypuknutím nákazy.

Kdyby platil zákaz vývozu, zkomplikuje se podle něj výroba. Dodávky zajišťuje německý závod ve městě Walddorfhäslach poblíž Stuttgartu a závod v Ústí nad Orlicí. Výrobní závody jsou propojené a jeden závisí na druhém. V Ústí nad Orlicí pracovníci kompletují polotovary z Německa. Zásah státu do logistiky by znemožnil hladký průběh výroby, ve výsledku i ohrožení dostupnosti pro průmysl i zdravotnictví, uvedla firma.

"Moldex vyrábí v Evropě všechny respirátory FFP a rovněž komponenty, které jsou zapotřebí pro výrobu respirátorů. Nejsme proto závislí na dodávkách z Asie, což je pro tento trh neobvyklé. Specifikem evropského trhu respirátorů je, že přibližně 70 procent výrobků používaných v Evropě pochází z Asie," řekl Trojan.

Podle ředitele firmy Vladimíra Peleje se od začátku epidemie koronaviru v Číně díky enormnímu úsilí všech zaměstnanců firmy podařilo navýšit výrobu zhruba o 30 procent. "Jako okamžité opatření jsme zavedli mimořádné směny, což je ale nutno spatřovat jako opatření krátkodobé. Z pohledu dlouhodobého pracujeme intenzivně na náboru nových zaměstnanců," uvedl pro ČTK Pelej. Kapacita výroby ale má své meze, i když ji firma upravila hlavně pro produkci masek FFP. Moldex vyrábí respirátory zejména pro využití v průmyslu, nyní se snaží zajistit dodávky do zdravotnických zařízení a lékáren.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli novému koronaviru zakázalo od středy vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo Česko a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.

Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku je tradiční výrobce operačních roušek a respirátory od dodavatelů zařadil do nabídky na základě urgentních požadavků nemocnic až letos. "Respirátory jsme do zahraničí nevyváželi, v tomto období upřednostňujeme Českou republiku. Stále je nedostatek respirátorů, proto zabezpečujeme, to co je nutné, a to jsou zdravotnická zařízení a nemocnice. Běžně je tedy nevyvážíme a neprodáváme," řekla dnes ČTK Martina Piskorová z Batist Medical.

Moldex se zaměřuje na ochranu proti hluku, prachu, mlze, kouři, plynům a výparům. Vyrábí chrániče sluchu, respirátory a masky. Vlastní ji společnosti Moldex z USA, Martin Skov se sídlem v Německu a Moldex/Metric ze Švýcarska.