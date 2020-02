Zaměstnanci skončí na bagetách? Stravenkový paušál ohrozí závodní stravování

O snížení návštěvnosti závodních jídelen po zavedení stravenkového paušálu je podle průzkumu přesvědčeno 73 procent zaměstnavatelů poskytujících příspěvek. Podle 65 procent firem, které zaměstnancům dávají stravenky, budou lidé v případě paušálu méně chodit na obědy. "Obávám se, že by paušál mohl zavedený systém stravování v jídelnách ohrožovat," uvedl senior HR manažer společnosti Amazon Michal Šebo.

Podle Vladimíra Staňka, generálního ředitele společnosti Aramark, která provozuje síť závodního stravování, tlak na zavedení stravenkového paušálu může způsobit, že firmy nebudou schopné nebo ochotné dále podporovat závodní stravování. "V řadě případů to bude znamenat, že například o víkendech nebo při nočních směnách budou zaměstnanci odkázáni jen na donesené jídlo nebo nějakou balenou bagetu z automatu," řekl Staněk.

Společnosti nejsou ani přesvědčeny o úspoře za administrativu, 91 procent z nich si myslí, že bude malá nebo žádná.

Podle tematicky obdobného průzkum z konce ledna je pro zavedení stravenkového paušálu 54 procent Čechů. Zhruba třetina ho odmítá. Mezi způsoby podpory stravování, které lidé preferují, má ale stravenkový paušál menší podporu než v součtu papírové stravenky a stravenkové karty, ukázal průzkum společnosti Median pro Český rozhlas.

Na zavedení nedaněného stravenkového paušálu pro zaměstnance se v polovině ledna dohodla vládní koalice. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Změna má být součástí daňového balíčku, který by měl platit od roku 2021. Odbory se obávají, že zaměstnavatelé budou peníze určené na stravenkový paušál zneužívat. Plán naopak podporují provozovatelé hotelů, restaurací a také někteří podnikatelé, kteří nyní část hodnoty stravenek odvádějí stravenkovým firmám.