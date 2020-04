Zaorálek dostal kritický dopis. Pomoc vlády přišla příliš rychle, stěžují si malá nakladatelství

Grantové řízení ministerstvo kultury vyhlásilo 28. dubna a uzávěrka pro příjem žádostí je 18. května.

Zástupci českého knižního trhu počátkem dubna uvedli, že letos očekávají kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokles obratu nejméně o 30 procent. Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtěli miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Ministr kultury na to uvedl, že na malé nakladatele myslí v záchranném balíčku, který předložil vládě. Velcí nakladatelé podle něj mohou podporu čerpat z jiných vládních programů. Z miliardového záchranného balíčku pro subjekty nezávislé scény, jako jsou tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění či malí nakladatelé, má jít celkem 440 milionů korun.

Vláda uspíšila harmonogram uvolňování opatření proti koronaviru a od 27. dubna se otevřela většina knihkupectví. Ta, která měla větší prodejní plochu, než povolila vláda, rozměr obchodu zmenšila páskami a prodávat už mohou také.

Platforma Knihex dnes v otevřeném dopise, který zaslala ČTK, uvedla, že nově vypsané dotační řízení nedostatečně reflektuje celospolečensky změněnou situaci. Záchrannou sítí podle nich propadne mnoho nakladatelství, nebo minimálně část jejich produkce. Uzávěrka žádostí je podle nich příliš brzy. "Nakladatelský provoz se plánuje na měsíce či spíše roky, většina z nás tedy nemá po ruce tři projekty, které bychom mohli rychle připravit a podat," uvedli.

Ještě více problematické jsou podle nich tradiční tematické okruhy. "Konkrétně chybí kategorie, do kterých by se vešel literární dokument, odborná literatura (mimo literární vědu), překladová dětská literatura anebo překladový komiks. Mnozí z nakladatelů, kteří vydávají zmíněné žánry, by po kvalitativní stránce bezesporu nárok měli. Jenže do současných mantinelů Vašeho grantu se nevejdou, a tudíž Vám propadávají," píše Knihex. Žádají ministra o úpravu výzvu na dotace, aby se do ní mohlo zapojit větší spektrum nakladatelů.