Zařazení na slovenský seznam rizikových zemí ovlivní ekonomiku, míní Prouza

Slovensko i Česká republika jsou podle Prouzy stále úzce propojené. Zařazení Prahy na německý seznam tzv. červených regionů z hlediska rizika nákazy koronavirem bylo podle něj ranou hlavně pro cestovní ruch a některé průmyslové firmy. Slovenský krok ale negativně ovlivní celou českou ekonomiku, uvedl.

Vláda podle Prouzy trestuhodně plýtvá časem, který draze nakoupila při jarní vlně pandemie. "Základem celého současného problému je to, že vláda ignorovala doporučení odborníků v půlce srpna - kdyby navrhované opatření zavedla už tehdy, nebyli jsme dnes jednou z nejproblematičtějších zemí v Evropě," doplnil Prouza.

Pro ČR bylo loni Slovensko druhý největší exportní trh, čtvrtý největší obchodní partner a čtvrtý největší dovozní trh. Hodnota vývozu dlouhodobě převyšuje hodnotu dovozu. Podle portálu businessinfo.cz podíl Slovenska na celkovém zahraničním obchodu ČR činil v loňském roce 6,1 procenta, podíl na celkovém českém vývozu 7,6 procenta a podíl na celkovém českém dovozu 4,4 procenta. ČR na Slovensko loni vyvezla nejvíce části a příslušenství motorových vozidel a osobních automobilů. Části a příslušenství motorových vozidel byly nejsilnější i v dovozech, na druhém místě se jednalo o ropné, lehké a minerální oleje.

Slovenský ústřední krizový štáb dnes rozhodl, že ČR od pátku zařadí na seznam rizikových zemí. Cestovat bude možné jen s negativním testem na covid-19, který nesmí být starší 72 hodin, nebo dodržení pětidenní karantény a následné podstoupení testu na Slovensku.

Povinnost předložit výsledek testu či nastoupit do karantény by se neměla vztahovat na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, dále na studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře a ani na některé sportovce a umělce.