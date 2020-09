Zásilkovna bude mít do konce roku 150 samoobslužných výdejen

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přepravní služba Zásilkovna spustila síť samoobslužných výdejních míst Z-BOX. Do konce roku jich chce rozmístit 150 především v menších městech, vesnicích nebo developerských projektech či v obchodních centrech. Investice do Z-BOXů se pohybují v řádu desítek milionů korun. Uvedli to zástupci společnosti na dnešní tiskové konferenci.