Záznam ČNB: Pro růst sazeb hlasovali čtyři členové rady, novým rizikem je Covid-19

Základní úroková sazba stoupla na 2,25 procenta. Benda i Holub hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb i na předchozím prosincovém jednání. Tehdy nechala rada sazby beze změny.

Během jednání podle záznamu zaznělo, že rozhodování o zvýšení sazeb lze vnímat jako již jen jemné ladění v nastavení měnové politiky. Takový názor zazněl od guvernéra Rusnoka. Nidetzký k tomu uvedl, že pokud by k tomuto zvýšení nedošlo na tomto zasedání, pravděpodobně by k němu došlo na některém z dalších měnových jednání bankovní rady. Záznam nově obsahuje jmenovité argumenty jednotlivých členů rady.

Na druhou stranu Dědek uvedl, že předchozí zvyšování úrokových sazeb je již dostatečné a že jejich další růst by mohl poškodit reálnou ekonomiku. Michl podle záznamu podotkl, že ekonomický růst "neumírá stářím", musí ho něco zabít a že nechce, aby to byla přísnější měnová politika v době, když české dodavatelské firmy v průmyslu jsou v recesi a brzdí růst mezd. "Doporučoval být připraven na obě varianty - nečekanou krizi i nečekané výrazné ekonomické oživení, respektive dle toho by pak volil snížení nebo zvýšení sazeb," uvádí záznam.

Při projednávání nové prognózy, kterou ČNB následně minulý týden zveřejnila, se podle záznamu většina členů bankovní rady shodovala v tom, že nejistoty spojené s odchodem Velké Británie z EU a dopady protekcionistických opatření jsou výrazně menší než v minulosti. Nidetzký naopak nadále vnímal tyto nejistoty jako vysoké s tím, že podoba obchodní spolupráce Velké Británie s EU je nejasná a po zklidnění obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou nelze vyloučit zahájení revize obchodních vztahů mezi USA a EU.

Většina členů bankovní rady také podle záznamu vyjádřila pochybnosti ohledně intenzity očekávaného oživení zahraničního růstu v letošním roce.

Zároveň se členové rady shodli, že novou zahraniční nejistotou je čínská epidemie koronaviru Covid-19, tuto nejistotu však vnímali různě. "Zatímco Tomáš Nidetzký a Oldřich Dědek zdůrazňovali potenciální dopady epidemie do světové a potažmo i české ekonomiky, zbytek bankovní rady vnímal toto riziko méně intenzivně," uvádí záznam.

Část jednání rada věnovala rozpočtové politice vlády. Na začátku letošního roku podle ČNB stoupnout domácí inflační tlaky. Důvodem je růst minimální mzdy, zvýšení rodičovského příspěvku a růst důchodů. "Jiří Rusnok, Marek Mora a Tomáš Holub vnímali riziko, že k podobným fiskálním opatřením může docházet i nadále, a to zejména v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu v příštím roce," uvádí záznam.