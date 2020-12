Zdražení dopravy z EU do Británie je nevyhnutelné. Vzrostou náklady, oznámil Česmad

Zdražení dopravy do Británie je nevyhnutelné, uvedl Felix. Prodloužení doby přepravy zvyšuje náklady dopravců, zejména na mzdy řidičů, diety, palivo či nutnost vyslání více vozidel, dodal. Samotný růst nákladů bude podle něj závislý na délce zdržení. Když se přeprava protáhne o den, odhaduje Felix zvýšení o nízké desítky procent.

Už v neděli sdružení avizovalo, že při současné situaci lze od ledna očekávat u hranic Spojeného království kolony o délce desítek kilometrů. Felix to přirovnal ke stavu před rokem 2004 na našich hranicích. Komplikace podle něj již začaly, v uplynulém týdnu se na francouzské straně hranic vytvořila 17kilometrová fronta kamionů. Britské firmy se totiž snaží vytvořit si do konce roku co největší zásoby zboží z Evropské unie. K problémům navíc může přispívat i nelegální migrace.

Na začátku příštího roku se budou muset řešit kromě celních kontrol i běžné kontroly, nebo fytosanitární komplikace. Hlavně ze začátku, než se celý systém zaběhne, ať už podle pravidel světové obchodní organizace v případě tvrdého brexitu, nebo jiných v případě dohody, nebude podle Felixe pro dopravce vstup do Británie jednoduchý.

Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Právě v přechodném období chtěly strany domluvit a sepsat, jak si představují své vztahy od počátku roku 2021.

Větší část textu budoucí dohody o obchodních vztazích i dalších oblastech spolupráce je hotová, spory jsou však stále v oblastech rybolovu, pravidel hospodářské soutěže a řešení případných vzájemných sporů. Pokud unie a Londýn nenajdou shodu, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.