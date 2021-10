Zdražování stavebních materiálů zvýšilo cenu staveb až o pětinu

"Je to mimořádně nepříjemné pro všechny na trhu. Pro investory, zhotovitele včetně celého subdodavatelského řetězce, ale i provozovatele, kterým se ceny promítají do nákladů. Největší problémy nám to způsobuje na velkých stavbách pro veřejné zadavatele, které z procesních důvodů nabírají zpoždění před vlastním zahájením realizace," uvedl generální ředitel Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Podle vyjádření zástupců stavebních firem, které ČTK oslovila, vzrostly ceny oceli a izolačních materiálů meziročně až o 100 procent, u některých výrobků ze dřeva ještě více. Jak dále uvedli, stavebních materiálů je nedostatek, prodlužují se dodací lhůty a budoucí vývoj se dá těžko odhadnout.

Podle analytiků se růst cen zastaví nejdříve v horizontu měsíců, možná i let. Na trhu se střetly omezená nabídka a zvýšená poptávka. Nabídka je omezená kvůli uzavřeným dolům a dopravním cestám. Poptávka roste po dlouhodobém omezení prací kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Z údajů skupiny Metrostav vyplývá, že například stavební dřevo od září 2020 do konce května 2021 zdražilo až o 160 procent, betonářská ocelová výztuž téměř o 100 procent, pěnový polystyren EPS o 83 procent. Podle dat z webových stránek prodejců stavebních materiálů stojí kilogram výztuže v závislosti na šířce 50 až 70 korun. Balení s pěti deskami polystyrenu o šířce 50 milimetrů se dá pořídit zhruba za 90 korun. Akustická cihla se šířkou 190 milimetrů stojí kolem 70 korun.

Podle průzkumu CEEC Research pociťuje zdražování stavebních materiálů 95 procent oslovených ředitelů. U téměř tří čtvrtin dotázaných se rostoucí ceny projevují v cenách staveb. Polovina nemá smluvně takové situace ošetřené. Důvodem pro nezahrnutí této situace ve smlouvách jsou hlavně legislativní omezení.