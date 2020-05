Zelená dohoda EU? Česko by mělo zůstat u původního cíle na snížení emisí, soudí Havlíček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika by měla zůstat u cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 až 45 procent oproti roku 1990. Na tiskové konferenci po dnešním zasedání tripartity to řekl vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Snažit se o 55 procent by podle něj bylo komplikované.