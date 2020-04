Zeman: Kvůli covid-19 se patrně zmrazí minimální mzda, ekonomice pomohou rozumné investice

"Bankovní sektor je zdravý a netrpí nedostatkem likvidity, měly by začít půjčovat," řekl prezident. Stejně podle něj tak může ekonomice pomoci stát tzv. fiskální expanzí, tedy zjednodušeně řečeno tím, že bude utrácet. "Z krize tuto ekonomiku vytáhnou pouze rozumné investice," shrnul prezident. Investice se podle něj mohou týkat například nedokončené české dálniční sítě nebo bytů, kterých je nedostatek.

Dodal, že napomoci ekonomice mohou rozumně nastavené úvěry podnikatelům s dlouhodobým splácením. Stát by se podle něj neměl bát dalšího zadlužování, protože český dluh je na tom dobře a stát má dobrý ekonomický rating. Na výdajové stránce Zeman řekl, že by mu nevadilo zmrazení platů státních úředníků. "Pokud jde o poslance a senátory, klidně taky, jako výraz jejich solidarity s krvácející společností," řekl. Zmrazení by se podle něj nemělo týkat dalších státních zaměstnanců, jako jsou učitelé.

Prezident se také vyjádřil k možnosti, že by stát pořizoval podíly v soukromých společnostech, kterou nadnesl premiér Andrej Babiš (ANO). Prezident uvedl, že by byl pro, ale ve velmi omezené míře. "Rozhodně bych se nechtěl vracet ke státním podnikům obecně," řekl. Státem vlastněné podniky podle něj často nehospodaří racionálně.

Podle prezidenta se kvůli ekonomickým dopadům epidemie bude muset v podstatě každý nějakým způsobem uskrovnit. "Velmi pravděpodobně my zmrazíme růst minimální mzdy," řekl. Lidi podle něj nemohou čekat zvyšování životní úrovně, dokud se nepodaří uvést do chodu ekonomiku.

Minimální mzda se naposledy zvýšila letos v lednu o 1250 korun na 14.600 korun. Zvedla se i v lednu 2019. S minimální mzdou, za kterou pracuje asi 150.000 lidí, stoupá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce a týká se širšího okruhu zaměstnanců.

Zeman by zachoval plánovaný růst platů učitelů, protože jsou potřeba pro vzdělanou společnost. "U těch úředníků, o nichž jsme už mluvili, tam ten růst platů bych skutečně zmrazil," řekl. Přínos ze zmrazení růstu platů státních úředníků by byl podle něj citelný.

Zmrazení růstu platů by bylo podle prezidenta možné u poslanců a senátorů jako výraz jejich solidarity "s krvácející společností". Vzhledem k jejich počtu by ale takové opatření přineslo "nula nula nic", řekl.