Zeman podepsal příspěvek 1200 korun obcím a daňový balíček

Také daňový balíček má pomoci poplatníkům lépe zvládat dopady epidemie koronaviru. Podnikatelům a firmám umožní například uplatnit zpětně daňovou ztrátu do 30 milionů korun. Také přeřazuje ubytovací služby nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Podnikatelům snižuje silniční daň na nákladní vozidla i autobusy nad 3,5 tuny.

Balíček také rozšiřuje možnosti obcí osvobodit nemovitosti na svém území od daně z nemovitosti nejen na živelní pohromy, ale i na další mimořádné události jako pandemie nebo průmyslové havárie.

Příspěvek obcím ze státního rozpočtu se do daňového balíčku dostal na návrh Senátu. Vláda původně chtěla pomoci obcím zvláštním zákonem, Senát svým návrhem pomoc urychlil. Kompenzace má nahradit výpadky, o které obce i kraje přicházejí ze sdílených daní kvůli výplatě takzvaného kompenzačního bonusu, tedy podpory podnikatelům zasaženým ekonomickými dopady následků epidemie. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by kvůli tomu obce přišly o 4,5 miliardy korun, kompenzace jim má zajistit 12,8 miliardy korun. Krajům by výpadek měl nahradit státní příspěvek ve výši 12 miliard korun na opravy silnic a další příspěvek na sociální programy,

Zpětné uplatnění daňové ztráty, které zákon přináší, omezila Sněmovna limitem 30 milionů korun. Důvodem byly obavy z možného zneužití tohoto institutu. Poplatníci dosud mohli uplatňovat ztrátu jen v následujících pěti letech. Nyní ji budou moci uplatnit zpětně proti ziskům z let 2018 a 2019.

Podepsaný zákon také zemědělcům zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů. Tzv. zelená nafta je nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu.

Předloha také snižuje o čtvrtinu silniční daň u automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny bez rozlišení kategorie a podle ministryně půjde i o autobusy. Změna se projeví zpětně již od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce placeny. Loni se na této dani vybralo 6,6 miliardy korun; od roku 2016 výběr neklesl pod šest miliard korun.