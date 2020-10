Ženy bombardují kadeřnictví telefonáty, termíny už většinou nejsou

"Zákaznice mě už bombardují od rána, jsou někdy i takové, které se hádají, kdo byl v pořadníku dřív," řekla dnes ČTK přerovská kadeřnice Radka Kadlecová. Zrušení termínů bude podle ní na úkor jejího volna, práci bude muset dohnat.

"Jsem z toho v šoku, nepočítala jsem s tím. Mám plný diář, do konce října to bylo zcela plné, na konci listopadu jsem měla pár volných míst a prosinec byl zcela plný. Už od rána mi zákaznice volají, řeší termíny a zkoušejí také to, zda jim nepůjdu udělat hlavu domů," uvedla kadeřnice.

Opatření, které platí od čtvrtka do konce nouzového stavu 3. listopadu, se v jejím diáři dotkne několika desítek žen. Práci to kadeřnici zkomplikuje především do budoucna. "Bude to zase na úkor mého volna. Stálé zákaznice totiž už nemám v nejbližší době kam přesunout. Nechci o ně ale přijít, konkurence je dnes velká, tak je musím někam šoupnout," přemýšlí kadeřnice. Omezení se tak nakonec dotkne i její rodiny, v práci bude muset po odvolání opatření strávit více času. "Radši bych chodila do práce, jak to mám naplánované, než mít potom masakr," dodala Kadlecová.

Kadeřnice zároveň trápí nejistota. Řada z nich nevěří, že opaření potrvají jen do konce nyní vyhlášeného nouzového stavu. "Měli jsme v příštích dnech plno, je to nepříjemné překvapení, ale co se dá dělat. Budeme to muset poté dohnat, vše se posouvá. Teď je ale otázka na kdy, zda na 14 dní nebo zas na dva měsíce. Zatím jsem nic nečetla, jsem v práci a chytám to, co slyšely zákaznice. Budeme vyčkávat," řekla dnes ČTK olomoucká kadeřnice Nina Zajoncová.

Telefony se již rozdrnčely i v kadeřnictví Markéty Regecové. "Mám svobodný systém, nemám objednávky dopředu. Zákaznice mě už ale volají, mrzí mě to, že jim nemůžu vyhovět," řekla dnes ČTK Regecová. Podotkla, že osobně však rozhodnutí vítá. "Stejně jsem si chtěla vzít příští týden volno, než se situace uklidní. Když je to takhle všude kolem nás, nemůžeme se divit. Musíme se přizpůsobit. Sama jsem objednaná na termín. Bez toho se ale dá žít, bez blízkého člověka však ne, lidé by měli být konečně zodpovědní," doplnila kadeřnice z hranické místní části Drahotuš.