Změna sazeb nás nebude stát víc než 150 milionů, uvedl Agrofert

"I když celkové bankovní úvěry skupiny Agrofert byly ke konci roku 2020 přibližně 34 miliard korun, jen přibližně 15 miliard korun z této částky připadalo na úvěry českých společností koncernu, a navíc je část těchto úvěrů již v současnosti čerpána v eurech, nikoliv v korunách," uvedla Čabayová.

I pokud by podle ní došlo k plnému přenosu vyšší sazby do úrokových sazeb, dopad tohoto zvýšení by pak neměl přesáhnout 150 milionů korun. "Samozřejmě se budeme snažit tento dopad minimalizovat například optimalizací čerpání úvěrů či změnou jejich měnové skladby," uzavřela.

Koncern ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí vyšší hodnoty. Na stránce 95 se píše, že nárůst úrokové míry o 50 bazických bodů by znamenal snížení zisku koncernu o zhruba 158 milionů Kč. Po změně sazeb o 1,25 procentního bodu by tak šlo o skoro 400 milionů korun. To by ale musely být závazky koncernu v současnosti stejné jako na konci loňského roku a sazby by se nesměly po celý rok změnit.

Bankovní rada České národní banky v tomto týdnu skokově zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta, což je nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Základní sazba ČNB bude nejvyšší od prosince 2008. Analytici přitom očekávali zvýšení sazeb jen o 0,5 až 0,75 bodu. Rekordní zvýšení podle nich ukazuje, že ČNB bere enormní růst inflace vážně. Rozhodnutí ČNB nezvykle ostře kritizoval končící premiér Babiš, o jeho protiinflačním smyslu pochybuje i ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Centrální banka také zhoršila odhad vývoje ekonomiky a čeká vyšší inflaci.