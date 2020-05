Zrušení daně z nabytí nemovitosti podle realitek rozhýbalo trh

"Schválené zrušení daně alespoň na vládní úrovni bylo impulsem pro opětovný rozjezd trhu, který poté, co ministryně financí možnost zrušení daně avizovala, zcela ustrnul. Zrušení daně z nabytí je vítaným krokem, neboť je dlouhodobě považována za zbytečnou, respektive nefér daň," uvedl ředitel developmentu společnosti Bidli Roman Weiser.

Návrh na zrušení této daně představila 29. března v televizním pořadu Partie TV Prima ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle jednatelky společnosti Fincentrum Reality Andrey Daňhelové tento návrh na několik týdnů trh doslova zmrazil. "Klienti díky vizi neplacení daně uměle protahovali nákup bytů. V současné době se probouzí zájemci o nemovitosti, ale také prodávající. Podle našich odhadů by totiž ceny neměly klesat, ale spíše stagnovat," doplnila Daňhelová.

Podle Jakuba Hrbáče z Re/Max Plus někteří klienti po podpisu rezervační smlouvy chtěli počkat s podáním na katastr. Obávali se, že by je daňová úleva mohla o pár týdnů minout. "Nyní máme informaci o platnosti, ale stále čekáme, zda zákon vůbec projde. Díky zpětné působnosti se trh odblokoval a klienti jsou již klidnější. Stejná situace je ve všech regionech," sdělil Hrbáč.

Podle vládního návrhu lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později. "Navrhované zrušení daně je jedním z nejzásadnějších kroků pro zvýšení dostupnosti bydlení posledních let," podotkl ředitel společnosti Bezrealitky Hendrik Meyer.

Daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco uvedla, že navrhované zrušení daňových odpočtů z úroků hypoték znevýhodní především kupující při prvoprodejích, na kterou se daň nevztahovala. "Z našich zkušeností patří odečet úroků z úvěru od základu daně k poměrně hojně využívaným nástrojům. Poplatníci, kteří si pořídí bydlení v rámci prvoprodeje, daň z nabytí i při stávající úpravě neplatí a nově přijdou o možnost odpočtu úroků z daňového základu. Tím pádem jsou navrhovanou změnou zákona poměrně významně znevýhodněni," uvedla Ivanco.

Zákon sice ještě není schválen, podle oblastního manažera pro Prahu společnosti M&M Reality Jana Martiny však klienti věří, že daň nakonec skutečně zrušena bude. Jak dále uvedl, v Praze se aktuálně na inzerovaný byt v žádané lokalitě okamžitě ozývá v průměru osm zájemců, o dva méně, než před zavedením ochranných opatření.

"Hodnotit dopad zrušení daně na celkový trh je zatím předčasné. Mohu ale potvrdit, že v první vlně jsme evidovali výrazně větší zájem ze strany kupujících. Za první týden se zvýšila poptávka po nemovitostech zhruba o 50 procent. Nyní se poptávka ustálila na číslech jako před koronavirovou krizí," dodal ředitel Maxima Reality Vladimír Zuzák.