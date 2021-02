Ztráty kvůli opatřením budou nižší než před rokem, míní experti

"Dosavadní čtyři měsíce trvající 'semilockdown' přišel na zhruba 1,6 miliardy korun denně. Loňský jarní tvrdý lockdown stál přibližně 2,9 miliardy korun. Nyní průmysl jede, ale zavřené školy seberou část kapacit, náklady budou tedy někde mezi," uvedl na twitteru hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Analytik České spořitelny Michal Skořepa na základě indexu přísnosti (stringency index) vypracovaného vědci z Oxfordu vypočítal, že ekonomika denně ztrácí aktuálně zhruba 1,7 miliardy korun. "Tento dopad by byl samozřejmě vyšší, nebýt pomoci ekonomice ze strany zadlužující se vlády. O kolik vyšší, to je těžko odhadnout. O celou částku zhruba 1,2 miliardy korun, o kterou denně přichází státní rozpočet, to nejspíš nebude, protože velká část vládní pomoci má podobu transferů, kde za vyplácenou podporu od příjemců žádnou přidanou hodnotu vláda ani nikdo jiný nedostává," uvedl.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic vláda zpřísnila omezení pohybu od pondělí na tři týdny, asi na polovinu zredukovala výjimky pro maloobchod a služby a uzavřela všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po pátečním jednání vlády uvedl, že průmyslové firmy zůstanou bez nových restrikcí, spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné.