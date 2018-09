Úpravy hardwaru by se v Německu mohly týkat až 1,3 milionu dieselových aut

— Autor: ČTK

Berlín - Úpravy hardwaru by se v Německu mohly týkat maximálně 1,3 milionu starších dieselových aut. Reálně by se ale podle odhadu vlády měly dotknout zhruba pětiny z tohoto počtu, uvedla dnes s odvoláním na plány kabinetu veřejnoprávní televize ARD. Celkové náklady na úpravy hardwaru, které mají vést k výraznému snížení škodlivých emisí, se odhadují na 660 milionů eur (16,9 miliardy korun). Majitelé aut by na ně přispívat neměli.