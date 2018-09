EU drbe Itálii. Nelíbí se jí plán rozpočtu

Itálie má nejvyšší dluh ze zemí Evropské unie, její zadlužení činí 130 procent hrubého domácího produktu (HDP). Země je pod tlakem Evropské unie, aby omezila své výdaje kvůli obavám, že by mohla vyvolat novou dluhovou krizi v eurozóně.

Koaliční vláda tvořená pravicovou stranou Liga a protestním Hnutím pěti hvězd ve čtvrtek v noci rozhodla, že na příští rok navrhne schodek státního rozpočtu 2,4 procenta HDP. To je třikrát více, než byl cíl předchozí vlády. Stejný deficit plánuje nová vláda také v letech 2020 a 2021.

Podle maastrichtských kritérií, která musejí plnit členové eurozóny, je sice přípustný tříprocentní rozpočtový schodek, ale vzhledem k obrovskému celkovému zadlužení musí Řím plnit celou řadu dalších podmínek.

V současnosti je celkové zadlužení Itálie o 70 procentních bodů vyšší, než dovolují maastrichtská kritéria, která jej stanovují na maximálně 60 procent HDP. Země je proto povinna příští rok z tohoto nepoveleného převisu dvacetinu odbourat. Zadlužení by se tedy mělo o 3,5 procentního bodu snížit, nikoli dále zvyšovat, připomněl ve svém internetovém vydání týdeník Der Spiegel.

Hotový návrh rozpočtu musí Řím zaslat do 15. října EK do Bruselu. Ta jej následně detailně prozkoumá. Podle šéfa vlivného think tanku Bruegel Guntrama Wolffa, kterého cituje Der Spiegel, by EK měla italský návrh rozpočtu zamítnout.