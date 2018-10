Rusko už si nemůže dovolit "kupovat" sousedy. Utne vývoz levné ropy do Běloruska

— Autor: ČTK

Rusko hodlá od listopadu do konce příštího roku pozastavit vývoz lehkých a těžkých ropných produktů a zkapalněného ropného plynu (LPG) do Běloruska. S odvoláním na zdroje z ruské vlády to dnes uvedla agentura Reuters. K tomuto kroku Moskvu nutí rozpočtové důvody.