Trest za dieselgate: Automobilka Audi se pořádně prohne, pokutu přijala

Předmětem vyšetřování byly spalovací šestiválcové a osmiválcové motory v modelech Audi V6 a V8 vyráběných od roku 2004, které podle zjištění neodpovídaly předpisům. Výrobce luxusních vozů ve svém sdělení uvedl, že tato mimořádná položka výrazně zatíží jeho letošní hospodářské výsledky, zasažen by měl být i mateřský Volkswagen. Ten už v červnu zaplatil za podobný přestupek miliardu eur.

S nižším ziskem počítá letos i kvůli této pokutě rovněž většinový vlastník Volkswagenu, holding Porsche SE. Zisk koncernu po zdanění by se měl pohybovat mezi 2,5 miliardy a 3,5 miliardy eur (64,5 miliardy a 90,4 miliardy Kč), oznámila dnes firma. Dříve uváděla rozmezí o 900 milionů eur vyšší.

Kvůli podezření z podvodu a klamavé reklamy v souvislosti s emisním skandálem vyšetřuje prokuratura podle svého mluvčího 20 firemních zaměstnanců včetně suspendovaného šéfa Audi Ruperta Stadlera. Ten je podezřelý, že schválil prodej aut s nepravdivými údaji o emisích, věděl o manipulacích nebo je přinejmenším úmyslně ignoroval. Kvůli obavám, že by se mohl snažit ovlivňovat svědky a mařit vyšetřování byl zadržen a ve funkci jej zatím zastupuje šéf prodeje Abraham Schot.

Milionovou pokutu Audi odvede do bavorské zemské kasy, poškození spotřebitelé vyjdou naprázdno. Podle agentury DPA to dnes řekl bavorský ministr spravedlnosti Winfried Bausback. Dodal, že tato praxe se do budoucna musí změnit. I v případě pokuty, kterou koncernu Volkswagen vyměřilo státní zastupitelství v Braunschweigu šly peníze do rozpočtu příslušné spolkové země Dolní Sasko.