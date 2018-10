Zdrcující sankce proti Rusku? Je to úplně jinak, ukazuje index firmy BDO

Pojištění nemovitosti a domácnosti: Víte, jaká rizika kryjí, a na co se naopak nevztahují?

Podle studie BDO ekonomický index Ruska po sankcích vzrostl z hodnoty 49,66 v roce 2014 na 54,06 o rok později. Poté dva roky mírně klesal (na 52,79 v roce 2016 a 49,95 v roce 2017). Letos ale výrazněji posílil na 54,12.

"Naše indexové hodnocení Ruska nevykazuje žádný razantní skokový pokles, který by říkal: pozor, tady se něco stalo. Kdyby sankce měly výrazný dopad, náš index by to ukázal zhruba s ročním zpožděním, tedy už v roce 2015. Index ale v té době vykázal naopak posílení. Mírné klesání v následujících dvou letech o ničem závažném nevypovídá," uvedl Lukáš Hendrych z BDO.

Sankce podle něj zasáhly pouze dodavatelské sítě, které bylo nutné razantně přeorganizovat. "Ruskou ekonomikou jako celkem sankce neotřásly, přesto můžeme u investorů pozorovat, že sankce vnímají a jejich přítomnost zahrnují do rozhodování o tom, zda dále rozvíjet obchodní aktivity a případně v jaké formě. Rusko ale není odkázané jen na dodávky ze západních zemí," upozornil.

Rozhodnutí Spojených států, EU a dalších zemí o sankcích přišlo poté, co Rusko výrazně zasahovalo do vypjaté politické situace na Ukrajině a nakonec anektovalo Krym. Sankce jsou zaměřeny na bankovní, finanční a energetické sektory. Pro některé ruské firmy znamenají ztížený přístup k mezinárodním financím, není také možné vyvážet do Ruska určitá zařízení na těžbu ropy.

Studie BDO zkoumá příjem na osobu, veřejný dluh, přímé zahraniční investice na osobu, míru inflace a ekonomické svobody, stav infrastruktury, daňové zatížení a tržní potenciál jednotlivých zemí.