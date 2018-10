Vlna stávek a dražší palivo. Ryanair hlásí poprvé po pěti letech pokles zisku

Stovky migrantů pronikly do španělské enklávy Melilla. Jeden zemřel na infarkt

Do uvedeného pásma firma snížila celoroční prognózu tvorby zisku před třemi týdny. Pokud by se její nejnovější odhad potvrdil, šlo by ve srovnání s loňským rekordním rokem, kdy Ryanair vykázal zisk po zdanění 1,45 miliardy eur, o pokles zisku o 17 až 24 procent.

Šéf největších nízkonákladových aerolinek v Evropě Michael O'Leary dnes zopakoval, že situace by se mohla ještě zhoršit kvůli rostoucím cenám ropy.

Akcie Ryanairu, který letos čelí rozsáhlým stávkám personálu za lepší pracovní ohodnocení a podmínky práce, z rekordu ze srpna loňského roku sestoupily už asi o 40 procent. Dvacet procent odepsaly oproti předchozímu kvartálu.

Ryanair létá do desítek zemí, včetně České republiky. Loni přepravil zhruba 130 milionů cestujících.