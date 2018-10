Křetinský otřásl Francií. Koupí prestižní Le Monde celý?

Francouzský bankéř Matthieu Pigasse, jeden ze dvou akcionářů skupiny Le Monde, chtěl údajně českému podnikateli Danielu Křetínskému letošního léta prodat nejen část, ale celý svůj podíl. Píše to ve svém včerejším vydání (22. října) francouzský listLibération. To odporuje původní informaci ze 17. října, že mělo jít pouze o 40-49% jeho minoritního podílu ve společnosti Le Nouveau Monde (LNM). Bankéř Pigasse je společně s Xavierem Nielem, zakladatelem společnosti Free, vlastníkem celkem 72, 5% společnosti Le Monde libre, a to v paritním poměru.

Informace, jež se objevila v polovině října, všechny překvapila. Pigasse, šéf francouzské pobočky investiční banky Lazard, zaměřující se na fúze a finanční akvizice, potvrdil, že zahájil exkluzivní jednání s Danielem Křetínským o postoupení 40-49% svého podílu ve společnosti, jež vlastní Le Monde. „Jak dlouho bude Daniel Křetínský spokojen s pozicí menšinového spícího akcionáře v Le Mondu?“ ptá se list Libération. „Otázka vyvolává rozruch mezi novinářů z tiskové skupiny, kteří se snaží pochopit skutečné motivy téměř neznámého českého miliardáře, jehož vstup do kapitálu společnosti byl oznámen minulý týden,“ píše Libération.

Za informacemi hledej… premiéra Andreje Babiše

Podle informací, které zveřejnil samotný Le Monde již v říjnu, byl úmysl českého miliardáře jasný, šlo o to Le Monde „koupit“, nikoliv v něm „dělat kompars“. Liberation uvádí, že zdrojem těchto informací měl být pro novináře Le Mondu přímo premiér Andrej Babiš, velký Křetínského rival, jenž tuto informaci poskytl při jednom z rozhovorů. „Ostatně, Křetínský nemá pověst, že by vstupoval do kapitálu nějaké společnosti, aby tam zaléval květiny,“ píše ironicky Libération. „Ve všech obchodních transakcích, jež mu přinesly bohatství v oblasti energetiky, vždy chtěl mít nad operacemi kontrolu,“ domnívá se list. Uvádí to na příkladu akvizice z jara, kdy Křetínský zakoupil francouzský týdeník Marianne společně s dalšími magazíny stejné skupiny Lagardère, zvláště ELLE, Télé 7 jours, France Dimanche...

Novináři z Libération měli k dispozici několik ověřených dokumentů, jež všechny potvrzují, že v létě došlo ke 100% prodeje skupiny LNM. Tento nákup měl „otevřít Křetínskému dveře k řízení a učinit z něj vedle Niela nového společníka Le Mondu“. Tento nákup, odhadovaný na 100 miliónů euro, měl podle dvou zdrojů, na něž odkazuje Libération, naprosto proměnit schéma vlastnictví a kontroly vydavatelské skupiny. Oba nynější vlastníci investovali do rozvoje novin od svého nákupu v roce 2010 nějakých 45 miliónů (třetím podílníkem byl Pierre Bergé, jenž zemřel v roce 2017, investoval na 30 miliónů).

Ačkoliv i dnes bankéř Pigasse popírá, že by o něčem takovém uvažoval, dvojnásobný zisk byl jistě velmi lákavou nabídkou, zejména pro potíže, jimž čelí některé jiné jeho podíly v médiích – zejména v kulturním Inrocks,ale i politickém týdeníku L´OBS, podobně jako v rádiích Nova a festivalu Rock en Seine. Také nečekané úmrtí Pierra Bergého nikoho nepotěšilo, zejména, když jeho 26, 6% v původním holdingu Le Monde libre (LML), je každého stálo 25 miliónů euro (rozložených do šesti let), tedy šest miliónů pro každého ročně. Libération míní, že to pro vlastníka skupiny Free může být jenom „sláma“, protože zisk 10 miliard ročně, mu to umožňuje být v klidu, ale to již nemusí platit pro zástupce Lazardu, pro něhož to už může být „zátěž“, když vykazuje zisky pouze milionové...

Samotné finanční výsledky večerníku Le Monde se sice v posledních osmi letech zlepšily a skupina přináší zisk, nikoliv ale hotovost. Za loňský rok to bylo 7 milionů čistého zisku oproti 321 miliónům euro obchodního obratu. „Pro Matthieua je Le Monde sice šmrncovní, ale statický titul, jenž nepřináší žádné fantastické výsledky. Ví, že mu to nikdy mnoho nepřinese, a že ho to dokonce může ještě hodně stát, pokud se trhy promění,“ cituje Libération jednoho z blízkých bankéře Pigasse.

Já na bráchu, brácha na mne, když tu náhle… přijde Křetínský

Finanční obtíže, které má nyní Pigasse, dává Libération do souvislosti existencí úvěru, který má Pigasse od roku 2010 u Banque Palatine (skupina BPCE). Příběh je znám díky knize Main basse sur l’information (Přiškrcené informace) od novináře Laurenta Mauduita Jedná se o úvěr ve výši zhruba 25 milionů eur, které Banque Palatine dala Pigassovi na vykoupení skupiny Le Monde, na které mu ručil právě jeho společník Xavier Niel. Pokud by Pigasse nedokázal platit, zakladatel společnosti Free se zavázal, že bude platit na jeho místě.

Na konci června 2018, osm let po uzavření úvěru, tento kredit ještě nebyl splacen. Podle informací Libération, banka Palatine a Niel, unaveni ze své pozice ručitele, vyvinuli v posledních měsících tlak na Pigasse, aby vyřešili tento dluh. Pro bankéře společnosti Lazard by mohl být jedním z možných způsobů, jak problém vyřešit, odprodej 7%, které vlastní v investiční společnosti Mediawanu. Tento investiční fond, založený v roce 2016 společností Niel a producentem Pierrem-Antoinem Captonem pro nákup audiovizuálního obsahu a televizních kanálů, váží na akciovém trhu 390 milionů eur.

Účast společnosti Pigasse má váhu třicet milionů eur. To by mohlo uspokojit banku Palatin. Ale mohlo by to být ještě lepší. Pigassova společnost by upřednostňovala, aby měl k dispozici větší aktivum: v první polovině roku 2018 společnost Mediawan vytvořila čistý zisk ve výši 11 milionů eur a obchodní obrat 125 milionů eur. „Matthieu nemá finanční prostředky, aby mohl být všude. Musí se rozhodnout. Svou budoucnost vidí v Mediawanu,“ cituje Libération jednoho z jeho blízkých lidí.

Další možností by tím pádem mohl být prodej akcií Le Mondu na Xaviera Niela. Ale ty nebudou stát jako dříve, zvláště, když šéf Free již ohlásil, že se nechce stát většinovým akcionářem tiskové skupiny. Jeho hlavní argument zní: mít několik vlastníků je nejlepší zárukou nezávislosti a každodenního provozu i u ostatních titulů, které jsou k němu připojeny. Takto se bankéř Pigasse jednoho krásného dne setkal s českým miliardářem Danielem Křetínským, který slíbil, že by mu mohl vytrhnout trn z paty.

Českého podnikatele Křetínského potkal Pigasse na jaře, když se tento „neznámý muž z Východu“ objevil po prvním nákupu v Paříži. Podle informací listu Libération byl již Pigasse náhle schopen splácet od července svou platbu pro Banque Palatine díky penězům, které mu zaplatil energetický magnát.

„Nabídnout večerník Le Monde, erbovní titul francouzského tisku, jenž disponuje silným politickým a intelektuálním vlivem, zahraničnímu investorovi, o němž víme téměř nic, není zanedbatelné rozhodnutí,“ píše Libération. A tradice společnosti si žádá, aby finanční trachtace se neděly „za zády zaměstnanců, ale s nimi společně“. Právě těmito argumenty Niel a další blízcí přátelé přiměli Pigasse ke změně rozhodnutí. Na začátku školního roku již hovořil jen o prodeji části svých akcií. „Matthieu si uvědomil, že úplná kapitulace by u redaktoru Le Mondu neprošla," soudí jeden ze zasvěcených do operací Pigasse. Od té doby tvrdí, že chce zůstat u kormidla.

„Měli bychom tomu věřit?“ ptá se Libération. „Nebylo by hodnověrné, aby Křetinsky přišel jako menšinový akcionář bez jakékoliv rozhodovací moci, když utratil desítky milionů eur," říká zdroj blízký skupině Le Monde. Bude dohoda mezi českým podnikatelem a francouzským bankéřem jen prvním krokem před konečným prodejem? Je součástí dnešní smlouvy i klauzule o prodeji zbytku kapitálu LNM ve dvou až třech letech?“ ptá se Libération.

„Nemáme žádný hmatatelný důkaz o možném převzetí těchto podílů,“ říká Paul Benkimoun, předseda Společnosti redaktorů Le Mondu. Nejen jemu, ale i ostatníom redaktorům se zdá být jasné, že Daniel Křetínský hodlá jednoho dne převzít kontrolu. „Jinak nevidíme, jaký by měla tato investice byl účel. "Zástupci zaměstnanců skupiny prestižního večerníku mají tento čtvrtek ráno schůzku s Xaviere Niele a Matthieuem Pigasse. „Nikdo nepochybuje o tom, že budou mít spoustu otázek,“ uzavírá Libération.

Večerník Le Monde, založený novinářem Hubertem-Beuvem-Méry v roce 1944m, patří k posledním „večerníkům“ ve Francii. Vychází odpoledne s datem příštího dne, a jako takový je i následujícího dne dále distribuován. Ve Francii je Le Monde považován za referenci novinářské nezávislosti, byť většina z jeho čtenářů se hlásí k levému středu. Je rovněž nejčtenějším deníkem (2, 42 miliónů čtenářů v roce 2016, z toho 165 000 abonentů digitálního vydání), ovšem až čtvrtý v počtu prodaných exemplářů -v zahraničí byl nejrozšířenějším deníkem až do roku 2000 (počet výtisků dosahoval 40 000, nyní poklesl na 26 000 podle statistiky z loňského roku).

V roce 2010 noviny koupila trojice akcionářů: Pierre Bergé, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, přezdívaných akronymem BNP.