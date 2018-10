Německo příští rok zvýší minimální mzdu. O takové částce se Čechům ani nesní

— Autor: ČTK

Německý kabinet se dnes dohodl na zvýšení minimální mzdy. V příštím roce by tak minimální hodinová mzda v Německu měla stoupnout o 35 centů na 9,19 eura (238 Kč) a v roce 2020 o dalších 16 centů na 9,35 eura (242 Kč). Opatření by se mohlo podle agentury Reuters týkat více než dvou milionů lidí a mohlo by podpořit spotřebitelské výdaje, které jsou v posledních letech hlavním motorem růstu německé ekonomiky.