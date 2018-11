Co bude s finančním sektorem po brexitu? Británie se s EU předběžně dohodla

"Děláme sice pokrok ve vyjednávání nových podmínek pro firmy podnikající ve finančnictví, jednání však stále pokračují a dohodnuto není nic, dokud není dohodnuto všechno," řekl agentuře Reuters nejmenovaný činitel z ministerstva pro brexit.

Na základě této dohody by si britské firmy zachovaly přístup na trhy v EU za podmínky, že regulace platné ve finančním sektoru v Británii zůstanou do velké míry v souladu s pravidly platnými v EU.

Libra v reakci zpevnila až o 1,2 procenta a dostala se na 1,2920 USD. Později ale rrůst zmírnila na 0,9 procenta a prodávala se zhruba za 1,2870 USD.

Londýn je centrem světového finančnictví a už po staletí je považován za klíčovou tepnu pro tok peněz po světě. New York je coby finanční centrum orientován více na americké trhy. Mnoho bankéřů a politiků po předloňském rozhodnutí Britů z Evropské unie odejít předpovídalo, že brexit bude pro pozici Londýna v globálním finančním systému znamenat těžkou ránu. Některé z nadnárodních bank působících v Británii již část svých zaměstnanců přestěhovaly jinam.

Británie má z EU vystoupit na konci března příštího roku, tedy za necelých pět měsíců. Podle britského ministra pro brexit Dominica Raaba je dohoda o podmínkách odchodu Británie z EU na dohled a mohla by být dokončena do 21. listopadu. Raab to podle agentury Reuters uvedl v dopise jednomu britskému zákonodárci. Zbývá však dořešit problém celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.