Vánoční tržby v Německu by letos mohly překonat sto miliard eur

— Autor: ČTK

Vánoční tržby v Německu by letos poprvé mohly překonat hranici sta miliard eur (2,6 bilionu Kč). Uvedl to dnes německý Maloobchodní svaz (HDE), který zároveň zvýšil celoroční odhad růstu prodeje na 2,3 procenta z dříve uváděných dvou procent. V absolutních číslech by to za celý rok bylo 525 miliard eur. Maloobchod podle šéfa svazu Stefana Genta těží z pokračující dobré kondice ekonomiky a příznivé situace na pracovním trhu.