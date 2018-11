Ekonomika EU27? S Českem to nevypadá nejlépe. Brusel vydal novou prognózu

Hlavním motorem růstu hrubého domácího produktu (HDP) bude domácí poptávka. Riziko podle EK představuje nedostatek pracovních sil a závislost na vnějších faktorech. Míra inflace by se měla postupně ustálit na dvouprocentním inflačním cíli. Komise očekává pro letošek snížení rozpočtového přebytku na 1,4 procenta z 1,5 procenta v roce 2017.

Spotřebitelskou důvěru podporuje nárůst mezd, platů a důchodů, přičemž rostoucí platy ve státní sféře a vyšší důchody zvyšují i veřejné výdaje, píše Komise. Negativně přispívá k meziročnímu růstu HDP vývoz, právě i díky růstu reálných mezd. Komise dále odhaduje po letošním vrcholu zpomalení růstu investic v Česku.

"Čerstvě zveřejněná prognóza z dílny Evropské komise podporuje názor finančních trhů jak na hospodářský vývoj v České republice, tak v eurozóně a v Evropské unii obecně," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Upozornil, že Evropská komise, Česká národní banka i české ministerstvo financí zveřejnily prognózy v průběhu jednoho týdne. "Tyto prognózy v souhrnu nečekají žádné drama ani na straně vývoje inflace, ani ohledně výhledu růstu HDP," dodal.

Ministerstvo financí ve své nové prognóze z tohoto týdne čeká růstu ekonomiky v letošním roce o tři procenta a příští rok o 2,9 procenta. Česká národní banka v nové prognóze minulý týden zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta a pro příští rok na 3,3 procenta. Česká bankovní asociace letos očekává růst ekonomiky o 3,3 procenta a příští rok o 2,9 procenta.

Ekonomika 27 zemí EU letos poroste o 2,2 procenta

Také v příštím roce bude podle Evropské komise růst pokračovat, byť pomaleji, na úrovni dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Pro rok 2020 nyní komise očekává růst o 1,9 procenta. Předpověď poukazuje na zpomalující globální ekonomiku a vyšší míru napětí v mezinárodních obchodních vztazích.

Také růst zemí eurozóny zpomalí: z loňských 2,4 procenta na 2,1 procenta v letošním roce, na 1,9 procenta v roce 2019 a 1,7 pct. v roce 2020. Prognózu novinářům představil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici.

