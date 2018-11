Okolo brexitu panuje mírný optimismus. Vyjednavači postupují opatrně

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Pokud bude v neděli na technické úrovni předjednaný text "rozvodové smlouvy" potvrzen, měla by jej v úterý dostat na stůl britská vláda. Pondělní jednání ministrů ostatních 27 zemí EU k brexitu na radě pro všeobecné záležitosti tak nejspíš podle diplomatických informací nepřinese nic moc nového proti tomu, o čem v pátek večer velvyslance sedmadvacítky informovala Barnierova zástupkyně Simone Weyandová.

V podobné situaci už se rozhovory o brexitu ocitly před měsícem, kdy na technické úrovni v zásadě domluvený postup při rozhovorech v Bruselu shodil ze stolu britský ministr pro brexit Dominic Raab. Následně se šéfové ostatních 27 států EU na říjnovém summitu dohodlo, že kvůli nedostatečnému pokroku v jednáních nemá smysl na listopad svolávat mimořádný "brexitový summit".

Pokud se nyní vše podaří dojednat a Londýn si bude jist, že dokáže doma s EU27 domluvená řešení politicky prosadit, mohly by teoreticky zřejmě někdy v příštím týdnu dostat text rozvodové smlouvy členské země bloku.

Dohoda o vystoupení se týká otázek souvisejících přímo s britským odchodem z EU 29. března 2019, tedy zachování práv občanů EU po brexitu a vyrovnání britských finančních závazků, či třeba následného přechodného období nebo zatím sporného problému celního režimu na hranici mezi Irskem a britským severním Irskem.

Dohodu chtějí mít unijní země dojednanou co nejdříve, aby stihla do data brexitu projít na obou stranách kanálu La Manche příslušnou ratifikací. Vyloučen - v případě optimistického vývoje - tak dál není ani mimořádný summit EU, kde by premiéři a prezidenti 27 zemí text odsouhlasili. Konat by se ale zřejmě musel na konci listopadu, někteří šéfové států a vlád EU totiž koncem měsící míří na summit G20 do Argentiny a pozdější termín nedává valného smyslu, protože řádná vrcholná schůzka unie je v prosinci svolána už na přibližně polovinu měsíce.

Spory se dál vedou o několik věcí, domluveny například nejsou otázky související s rybolovem. Vyjednavači obou stran se ale podle dostupných informací o něco posunuli v dosud nejkomplikovanější otázce celního režimu na irsko-irských hranicích, kdy se nyní pracuje se třemi možnými scénáři budoucích vztahů. Jeden z nich obsahuje i možnost prodloužení přechodného období nejdéle do prosince 2022, pokud se oběma stranám finální řešení nepodaří najít do konce roku 2020, kdy má přechodné období končit podle stávajících předpokladů. Klíčové rozhodnutí jak dál by tak mělo padnout až v létě 2020.

Společně se smlouvou o odchodu by totiž chtěli šéfové států a vlád potvrdit také nyní dojednávanou politickou deklaraci o budoucí podobě vzájemných vztahů. Vznikající text, který má nyní podle dostupných informací asi šest stran, by měl být potvrzen společně se smlouvou o vystoupení, protože oba dokumenty spolu souvisí.