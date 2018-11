Chuť potraviny nelze chránit jako autorské dílo, rozhodl soud EU

Soud svým rozhodnutím odpovídá na otázku jednoho z nizozemských soudů, ke kterému se dostal spor mezi dvěma nizozemskými potravinářskými firmami. Jedna z nich tvrdila, že chuť její pomazánky se smetanovým sýrem a čerstvými bylinkami je dílem chráněným autorským právem, a že druhá firma se proto má zdržet výroby a prodeje svého velmi podobného výrobku.

The #CJEU with its judgment for the case Judgment in the Case C-310/17 "Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV" ruled that there can be no #copyright protection for the taste of food.#IP pic.twitter.com/SnViLBP4Zk