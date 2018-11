Brexit se vyřeší na poslední chvíli. Bude bolet obě strany, ukazuje analýza Euler Hermes

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Analytici pojišťovny odhadují dohodu na poslední chvíli s pravděpodobností 75 procent. V jejímž rámci si obě strany vyjednají provizorní podmínky velmi těsného volného obchodu. To bude zahrnovat zejména setrvání ve společné celní unii a vymezení přechodného období do konce roku 2020, během něhož by zůstaly beze změn nejen obchodování a služby, ale například i imigrační politika. Díky takové dohodě by se uklidnily finanční trhy, uvedla pojišťovna.

Nejméně pravděpodobný je podle Euler Hermes scénář, v němž by Británie odešla z EU bez dohody (25 procent). Takové řešení by bylo značně nevýhodné nejen pro ni, ale i pro EU. "Británie by po svém vystoupení musela obchodovat s EU podle pravidel Světové obchodní organizace. To by znamenalo zavedení vzájemných dovozních cel čtyři až pět procent, propad kurzu libry k euru na 0,88 ke konci roku 2019 a pro Británii i ztráty při exportu zboží, které by mohly v příštím roce dosáhnout až 30 miliard liber," vyčíslila možné dopady analýza Euler Hermes.

Negativní následky by ale citelně zasáhly i EU. Nejvyšší ztráty v exportu zboží se očekávají u Německa (asi osm miliard eur v prvním roce po vystoupení), Nizozemska (čtyři miliardy), Francie (tři miliardy) a Belgie (tři miliardy eur).

Vyšší míra nejistoty si již teď vybírá svou daň, zejména co se týče britské měny. "Předpokládáme, že kurz libry vůči euru dosáhne v období nejvyššího napětí (listopad a prosinec) minima 1,06 až 1,09, což bude do doby uzavření dohody znamenat průměrnou měsíční devalvaci (libry) minus tři procenta," odhadla Euler Hermes.

Zvýšení nejistoty může zpomalit růst britského HDP až o 0,1 procentního bodu za čtvrtletí v období následujícího půl roku a zároveň nutit firmy k hromadění zásob kvůli nízké domácí poptávce. "Na základě toho jsme snížili svůj odhad růstu HDP (Británie) v letech 2018 a 2019 na 1,3 procenta, respektive 1,2 procenta," uvedla firma.