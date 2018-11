S&P hrozí zhoršením úvěrové spolehlivosti Británie

— Autor: ČTK

Ratingová agentura S&P Global pohrozila opětovným zhoršením úvěrové spolehlivosti Británie. Podle svého dnešního sdělení by k němu mohla přistoupit, pokud by se zvýšilo riziko "neorganizovaného" brexitu. V současnosti hodnotí S&P Británii třetí nejlepší známkou AA s negativním výhledem. To naznačuje, že je pravděpodobné snížení ratingu.