Nová strategie VW: Do elektromobilů a dalších technologií napumpuje 44 miliard eur

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Koncern Volkswagen si v rámci své strategie stanovil za cíl zvýšení tempa inovací," uvedl šéf koncernu Herbert Diess po zasedání dozorčí rady, která dnes plány na příštích pět let projednala a schválila. Koncern se hodlá zaměřit také na další zlepšování hospodářských výsledků všech svých značek. Prozkoumá rovněž možnost užší spolupráce s americkou automobilkou Ford Motor.

Diess nicméně upozornil, že fúze s automobilkou Ford není na pořadu jednání. Dodal, že Volkswagen neplánuje ani převzetí žádného podílu v tomto americkém podniku.

Volkswagen dnes rovněž potvrdil plány na výrobu elektromobilů v německých továrnách v Cvikově, Emdenu a Hannoveru. Automobilka již dříve uvedla, že ve Cvikově hodlá zahájit produkci elektromobilů v příštím roce a v Emdenu a Hannoveru v roce 2022.

"Vzhledem k vysoké výrobní odbornosti a úrovni kvalifikace našich zaměstnanců jsou německé továrny obzvlášť vhodné pro přeměnu v závody na výrobu elektromobilů," uvedl člen představenstva Volkswagenu Oliver Blume, který má na starosti výrobu.

Přechod na výrobu elektromobilů nicméně vyvolává obavy o pracovní místa. Tato výroba je totiž méně náročná na práci než produkce automobilů s tradičním pohonem. Automobilka tento týden zaměstnancům továren v Emdenu a Hannoveru zaručila jejich pracovní místa do roku 2028.

Volkswagen se podle Diesse hodlá stát nejziskovějším výrobcem elektromobilů na světě a do roku 2025 chce zvýšit produktivitu svých továren o 30 procent. "Volkswagen se musí stát efektivnějším, produktivnějším a ziskovějším, aby mohl financovat vysoké budoucí výdaje a udržel si konkurenceschopnost," uvedl Diess.

Součástí koncernu Volkswagen je rovněž mladoboleslavská Škoda Auto. Volkswagen dnes oznámil, že přesune do roku 2023 výrobu vozů rodiny Passat do závodu Škody Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. V Kvasinách se v současnosti vyrábějí také modely Škoda Karoq a Seat Ateca. Jejich výroba se má přesunout do nového závodu Volkswagenu, který by se měl nacházet ve východní Evropě. Jeho místo zatím nebylo vybráno.