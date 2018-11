Rozpočet eurozóny? Německo a Francie se shodly na návrhu, Macron musel ustoupit

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Podle zdrojů agentury Reuters představí Německo a Francie návrh rozpočtu eurozóny v pondělí, kdy se koná jednání ministrů financí zemí používajících euro. Rozpočet by se měl prozatím údajně zaměřit pouze na financování investic. Podle DPA by měl fungovat od roku 2021.

Berlín a Paříž se v červnu dohodly, že vypracují podrobnosti plánů na společný rozpočet eurozóny do konce letošního roku v rámci širšího balíku návrhů k posílení integrace eurozóny, které prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron. Tato myšlenka nicméně rychle narazila na odpor ze strany některých zemí v čele s Nizozemskem, jež mají obavy ohledně finančních požadavků a využití rozpočtu.

Dvoustránkový návrh rozpočtu eurozóny, k němuž získala přístup agentura Reuters, ponechává rozsah rozpočtu na rozhodnutí představitelů členských zemí. Rozpočet by podle návrhu byl součástí rozpočtu celé EU, byl by však řízen vládami členských zemí eurozóny, které by se dohodly na systému stanovujícím, jak velkou částkou do něj budou jednotlivé státy přispívat.

Le Maire v létě signalizoval, že hodnota rozpočtu by zpočátku mohla činit 20 až 25 miliard eur (zhruba 520 až 650 miliard Kč). To představuje zhruba 0,2 procenta celkového hrubého domácího produktu (HDP) 19 členských zemí eurozóny. Macron přitom dříve hovořil o několika procentech HDP, což by odpovídalo stovkám miliard eur, upozornila agentura DPA.