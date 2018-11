Junckerův plán? Výsledky jsou dle Bruselu průlomové. Posuďte sami

Šéf EK Jean-Claude Juncker investiční plán předložil v roce 2014 s cílem podpořit investice a nasměrovat Evropu k hospodářskému oživení. Do roku 2020 by měl plán podle komise celkově podpořit vznik 1,4 milionu pracovních míst a zvýšit HDP Evropské unie o 1,4 procenta.

The #SingleMarket is 25 years young!

A generation of Europeans has grown up with it and benefited from it.

We will keep making it stronger so that the next generation will benefit even more 🧒🧑👨👴 pic.twitter.com/0NAg9Iy5TY