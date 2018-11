Nová hrozba pro EU? Ekonomické sbližování východní a západní Evropy se zastavilo

"Pokud zde nebude důvěryhodný výhled toho, že země s nižšími příjmy to brzy doženou, je zde riziko, že lidé žijící v těchto zemích se začnou ptát na pravé výhody členství v EU nebo v měnové unii," uvedl Coeuré. "Takové pochybnosti by byly zvláště znepokojivé v nestabilním světě, ve kterém v současnosti žijeme."

Důvěra v EU klesá v některých zemích východní Evropy, jako je Maďarsko a Bulharsko. Převážná většina obyvatel východních členských zemích EU však stále uvádí, že jejich země těží z členství, ukázal výzkum provedený EU.

Hlavními problémy podle Coeura jsou velký pokles dynamiky růstu produktivity a nedostatek kapitálu. Dál se snižuje také míra investic a hrozí, že propad přímých zahraničních investic možná nebude dočasný, jak si někteří myslí, protože firmy teď přehodnocují možnosti, jak investovat, upozornil Coeuré.

Mzdy v regionu jsou na vzestupu, což firmám omezuje možnosti, že by mohly uspořit na nákladech. Firmy tak nyní více spoléhají na automatizaci, která by nahradila pracovní sílu. Zjednodušují také své hodnotové řetězce, aby omezily rizika narušení celého procesu od výroby až po distribuci konečnému zákazníkovi, což snižuje potřebu investovat na východě.

Podle Coeura Evropa může a měla by pomoci třemi způsoby. Za prvé je to poskytnutím trhu, který umožní, aby rozvoj nových průmyslových odvětví byl ziskový. Za druhé směrováním financí do sektorů a zemí, kde může být kapitál využit co nejproduktivněji. A za třetí poskytnutím přímé finanční pomoci, která by posílila sbližování, a podporou reformních snah jednotlivých národních vlád, uvedla agentura Reuters.