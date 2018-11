Kdo bude na nové britské bankovce? Mezi favority patří fyzik Hawking

— Autor: ČTK

Fyzik Stephen Hawking a nositelka Nobelovy ceny za chemii Dorothy Crowfootová Hodgkinová jsou prozatím favority mezi významnými britskými vědci, jejichž tvář by se mohla objevit na nové bankovce v hodnotě 50 liber (1500 Kč). Britská veřejnost centrální bance zaslala téměř 175.000 nominací, z nichž Bank of England do užšího výběru zařadila více než 600 vědců a téměř 200 vědkyň, informoval server BBC.