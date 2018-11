Kosovu se zavedení cla vymstilo. Ze Srbska a Bosny za týden přijely jen dva náklaďáky

Poté, co Kosovo minulý týden zavedlo stoprocentní clo na zboží dovážené ze Srbska a Bosny a Hercegoviny, klesl dovoz z těchto dvou zemí prakticky na nulu. Listu Koha ditore to dnes řekl Adriatik Stavileci z vedení kosovského celního úřadu. Priština cla zavedla v reakci na to, že se Srbsko a Bosna zasadily o nepřijetí Kosova do mezinárodní organizace Interpol.