Finanční trhy na azovskou krizi nereagují. Horší bude něco jiného, soudí analytici

"Na světových trzích nevidíme výrazné reakce na konflikt Ruska a Ukrajiny. Rusko trápí pokles ceny ropy, kvůli čemuž se ruská měna dostává pod tlak. V případě, že se situace bude dál vyhrocovat, mohl by rubl prudce oslabit," uvedl analytik BH Securities Štěpán Křeček. Významnější propady na světových burzách ale nyní neočekává. Podobná je situace u pohonných hmot a plynu. Dodávky do ČR zatím nejsou narušovány a konflikt by tak neměl mít vážné dopady na ceny, dodal.

"Dočkali bychom se silnějšího propadu kurzu rublu a posílení ropy, pokud by trh začal více očekávat novou vlnu sankcí na Rusko," doplnil Dohnal. Takové sankce by dále zmenšily nabídku ropy na trhu, takže by její cena vzrostla.

Křeček soudí, že česká ekonomika může být konfliktem zasažena. Ve hře mohou být další sankce vůči Rusku, které by snížily vzájemný obchod. V krajním případě by mohly být poškozeny české společnosti, které vyváží zboží do Ruska. Konflikt může také výrazně ovlivnit ukrajinský export, což by zhoršilo ekonomickou situaci země. Další ekonomické komplikace přinese podle něj válečný stav Ukrajiny. Celkově předpokládá zhoršení její hospodářské situace, což se již projevuje nedůvěrou vůči ukrajinským dluhopisům, uvedl.

Situace je komplikována silnou energetickou závislostí EU na plynu z Ruska, který navíc dosud v převažujícím množství proudí přes Ukrajinu, upozornil Dohnal. "Jakkoliv mnoho evropských politiků nerado vidí sílící vliv proruských webů a ruských agentů na území zemí, které jsou členy EU a současně NATO, na větší kroky zatím nenacházejí odvahu. K tomu jsme na začátku zimy," poznamenal.

Akciové trhy byly dosud pozitivně naladěné summitem 27 zemí EU, který podpořil text dohody o brexitu, doplnil analytik společnosti Chytrý Honza Jiří Pospíšil. Cena ropy Brent se dostala pod 60 USD za barel, nejníže v letošním roce, kdy byla tažena dolů rekordní saúdskoarabskou produkci.