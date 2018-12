Převzetí Deutsche Bank? Opět se šíří spekulace, šéf největší německé banky je popřel

— Autor: ČTK

Největší německé bance Deutsche Bank nehrozí převzetí. Řekl to generální ředitel banky Christian Sewing v rozhovoru s týdeníkem Bild am Sonntag. Spekulace o možné fúzi banky nadále pokračují, přestože banka již dříve popřela, že by uvažovala o spojení se švýcarskou UBS nebo německou Commerzbank.