Protesty žlutých vest zasadily ránu ekonomice: Turisté prchají z Paříže, vánoční sezona v ohrožení

"Dopady jsou tvrdé a pokračují," prohlásil ministr. Například menší maloobchodníci podle něj během protestů utrpěli pokles tržeb o 20 až 40 procent a hotely zaznamenaly pokles rezervací o 15 až 25 procent. Ministerstvo financí nicméně zatím nebylo schopno upřesnit, jak výrazný dopad by protesty mohly mít na hrubý domácí produkt (HDP) Francie.

Francouzská federace maloobchodu (FCD) označila začátek letošní vánoční nákupní sezony za slabý a předpověděla přesun kupujících z kamenných prodejen do internetových obchodů. Francouzský internetový prodejce CDiscount, který je divizí maloobchodního řetězce Casino, registruje na svých stránkách rekordní návštěvnost, což zčásti připisuje "demonstracím či blokádám pořádaným před některými prodejnami".

Many asked me about France and the #YellowVest: they are essentially the symptom of a new social geography; the results of gentrification & cultural relegation, and if the hike in the price of fuel triggered the movement, it is certainly not its root cause. #GiletsJaune #France pic.twitter.com/uxh3YKLjTT