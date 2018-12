Eurozóna vyzvala Itálii k úpravě rozpočtu, jinak Římu hrozí disciplinární řízení

"Sdílíme mínění Evropské komise a doporučujeme, aby Itálie provedla nezbytná opatření k dodržení Paktu stability a růstu," uvedli ministři ve společném prohlášení. Zároveň podpořili pokračování rozhovorů mezi Evropskou komisí a italskými úřady.

Celebrating the #EUROat20 before the #Eurogroup reconvenes to discuss the next steps in strengthening our Economic and Monetary Union - in the interests of all our citizens. The € is 20 years young, so let’s take more than baby steps forward! @EU_Commission @ecfin pic.twitter.com/NvZzT4uEwC