VW ohlásil konec spalovacích motorů. Elektromobily připraví Německo o 100 tisíc pracovních míst

V úterý večer o tom na setkání výrobců automobilů organizovaném deníkem Handelsblatt informoval vedoucí firemní stratég Michael Jost. Ne všichni v automobilové branži jsou tak radikální, Volvo zatím ohlásilo pouze konec naftových motorů, píše na svém webu tentýž list.

"Hlásíme se k dohodě z roku 2015," řekl Jost s odkazem na rok, kdy byla uzavřena pařížská klimatická úmluva. A její cíle bude možné naplnit jen tehdy, když v roce 2050 nebude po ulicích jezdit žádné auto se spalovacím motorem, sdělil Handelsblattu.

Největší výrobce aut v Evropě, který působí prostřednictvím dceřiné firmy Škoda Auto i v České republice, ohlásil již v polovině listopadu, že v následujících pěti letech navýší investice do elektromobility, autonomního řízení a digitalizace na téměř 44 miliard eur (1,1 bilionu Kč).

Na samotné elektromobily bude z této částky vyčleněno 30 miliard eur. Takzvané hybridní modely s několika zdroji energie hrají totiž ve firemních plánech jen podružnou roli, jistý význam měly podle Josta pouze v přechodné fázi. Nyní nastává skutečný "elektrověk", řekl Handelsblattu Michael Jost.

Přechod na elektromobily připraví Německo do roku 2035 o 100.000 pracovních míst. Také o ta dobře placená a nejen v automobilovém odvětví. K tomuto závěru dospěla studie, kterou dnes zveřejnil norimberský Ústav pro výzkum pracovního trhu (IAB). V současnosti pracuje podle agentury DPA v německém automobilovém průmyslu na 800.000 lidí.

Příčinou snížení počtu pracovních míst je fakt, že výroba spalovacích motorů je pracnější. Elektrické pohony nejsou tak komplexní a vyžadují menší pracovní nasazení. Kromě dělníků v automobilovém průmyslu by o práci mohli postupně přicházet i lidé zaměstnaní v pohostinství nebo v pojišťovnictví. V jiných odvětvích - na stavbách či v energetice - sice budou nová pracovní místa vznikat, ale celkový úbytek zdaleka nedokážou nahradit, domnívají se autoři studie.

Prognóza vychází z předpokladu, že tržní podíl elektromobilů bude v roce 2035 činit 23 procent. Pokud by byl vyšší, budou podle studie výraznější i změny na pracovním trhu.

Je ale také možné, že nových pracovních míst vznikne více a ekonomika poroste rychleji. Tato varianta by ale nastala pouze v případě, že by se baterie do elektromobilů vyráběly v Německu, cituje ze závěrů studie německý týdeník Der Spiegel.