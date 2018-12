Ministr zachraňuje Macrona: Francie hodlá zavést digitální daň i bez dohody EU

Řítí se eurozóna do problémů?

Ministři financí EU se v úterý na zavedení daně nedokázali dohodnout, ačkoli Německo a Francie na poslední chvíli přišly s kompromisním návrhem omezujícím rozsah tohoto opatření.

Tento vývoj je podle agentury Reuters nepříjemný pro francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož vláda do digitální daně vložila značný politický kapitál.

"Dávám si do března čas na dosažení dohody o evropské dani na digitální giganty," uvedl dnes Le Maire. "Pokud se to nepodaří, uděláme to na národní úrovni," dodal.

Les géants du numérique font des profits considérables grâce aux consommateurs français et paient 14 points d'impôts en moins que nos PME. Si les États européens ne prennent pas leurs responsabilités sur la taxation des #GAFA, nous le ferons au niveau national dès 2019 ! #Les4V pic.twitter.com/zsv8fojqig — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 6. prosince 2018

Evropská komise přišla s návrhem na daň z digitálních služeb letos v březnu. Daň se má podle tohoto návrhu vztahovat na tržby z některých digitálních aktivit velkých podniků. Kompromisní francouzsko-německý návrh předpokládá, že daň se bude týkat pouze tržeb z internetové reklamy.