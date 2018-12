Žluté vesty drtí ekonomiku. Francouzská centrální banka zhoršila prognózu

Ministr financí Bruno Le Maire odmítl poskytnout prognózu růstu na letošní rok. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí RTL však odhadl, že násilné protesty ve Francii sníží hrubý domácí produkt (HDP) v závěrečném čtvrtletí o 0,1 procentního bodu.

Zpomalení růstu ekonomiky dělá starosti prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Ten čelí značnému tlaku lidí v ulicích, aby přistoupil k dalšímu snížení daní a nákladů na sociální zabezpečení, a podpořil tak kupní sílu domácností. Na druhé straně však musí udržet rozpočtový deficit Francie pod limitem Evropské unie.

