Rozpočet EU na rok 2019? Výrazně posílí fond pro migraci, státy dohodu podpořily

Rozpočet je založen na předpokladu pokračujícího zapojení Británie do příspěvků i výdajů rozpočtu i po brexitu tak, jak se strany dohodly ve smlouvě o brexitu. Ta zatím ale neplatí a není jisté, zda ji britská vláda dokáže prosadit v parlamentu.

Evropská komise (EK) nový návrh podoby rozpočtu předložila europarlamentu a členským státům 30. listopadu, když zkrachovala jednání o předchozím návrhu. Pokud by se unijní instituce na rozpočtu neshodly v letošním roce, hrozilo by unii rozpočtové provizorium.

